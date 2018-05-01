Актриса Эшли Джадд подала на Вайнштейна в суд

Как утверждает актриса, Вайнштейн отомстил ей за отказ вступить с ним в интимную связь, негативно охарактеризовав ее профессиональные и личные качества режиссеру трилогии "Властелин колец" Питеру Джексону , в результате Джадд лишилась возможности сыграть роль в киноэпопее. "Неправомерное и возмутительное поведение Вайншейна не просто лишило Джадд редкой возможности сыграть заметную роль в трилогии, оно имело разрушительный эффект для всей ее карьеры. Ни один человек, какой бы ни была его работа и сфера деятельности, не должен лишаться права на профессиональные устремления и права зарабатывать на жизнь из-за прихотей сильных мира сего", — говорится в исковом заявлении актрисы, которое цитирует издание.

Питер Джексон в декабре 2017 года подтвердил, что исключил Джадд из списка претенденток на роль во "Властелине колец", получив от Вайнштейна недостоверную информацию об актрисе, уточняет The New York Times. Помимо Джадд, продюсер не рекомендовал режиссеру рассматривать на роли в своих фильмах актрису Миру Сорвино, также обвинившую Вайнштейна в сексуальных домогательствах.