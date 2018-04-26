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У Клюева нашли тяжелую болезнь
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У Клюева нашли тяжелую болезнь 

Рамблер 31 минуту назад
У актера Бориса Клюева обнаружили болезнь легких, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, актер прошел обследование в одном из медицинских центров, где врачи нашли у него тяжелое заболевание.
Сам актер заявил, что не собирается сдаваться.
"Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился", — сказал Клюев агентству ТАСС.
Клюев родился 13 июля 1944 года. Он снимался в таких фильмах, как "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить…" и других.
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