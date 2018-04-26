Ещё
Собчак показала трейлер фильма об отце
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети опубликовали тизер фильма Собчак об отце 

РИА Новости 2 часа назад
Опубликован тизер фильма телеведущей Ксении Собчак о ее отце, мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке с яркими высказываниями главы государства Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, сообщается на сайте телеканала "Дождь".
Ранее сообщалось, что документальный фильм "Дело Собчака" режиссера Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, выйдет в прокат 24 мая. В фильме поднимаются самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Путина помощником мэра, здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии, работавшим с Собчаком, Виктором Золотовым, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.
Известно, что интервью были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году.
Ранее Путин неоднократно в своих интервью рассказывал о работе с Собчаком. В марте в фильме Андрея Кондрашова, он поделился воспоминаниями о том, как и почему помог Собчаку уехать из страны.
РИА Новости: последние новости
Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" в своем репертуаре Агутин рассказал о состоянии перенесшего инфаркт Преснякова-старшего Отменивший концерт в Петербурге Азнавур вернется во Францию
Комментарии2  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»48
Россиян оставят без торговых центров219
Столтенберг анонсировал совещание по России92
У Клюева нашли тяжелую болезнь18
Трамп унизил Макрона120
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение