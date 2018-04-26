Забытый кумир. Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма и наркотиков

Знаменитый певец Валерий Ободзинский признавался, что в день принимал до 100 таблеток с кодеином.

Его называли советским Элвисом Пресли и «золотым голосом». В 60-е-70-е Валерий Ободзинский был одним из самых востребованных певцов в СССР. Тогда говорили, что он за два концерта собирает для филармонии месячный бюджет. Но потом артист пропал. Почему всеми любимый певец стал алкоголиком и наркоманом, жил в сарае на галстучной фабрике и никому не был нужен — об этом в материале Teleprogramma.pro.

Интеллигентная шпана

Валерий Ободзинский, 1976 год. Источник: wikipedia

Ободзинский родился в оккупированной Одессе 24 января 1942 года. У Валеры был старший сводный брат Валентин, мальчики жили вместе с бабушкой, Домной Кузьминичной.

Как-то на рынке мальчишки стащили у немца колбасу, Валере тогда было около двух лет. Пришедший в ярость солдат схватился за автомат. Бабушка бухнулась перед немцем на колени и вымолила пощаду для детей. А в семь лет Валера вместе с друзьями начал воровать деньги на пляже у отдыхающих. Точнее, Ободзинский пел, отвлекая внимание, а его подельники шарили по сумкам и кошелькам.

Начинающий певец не был простой одесской шпаной. Валера перечитал практически всех отечественных классиков. Он никогда не пел блатных песен и выделялся среди сверстников правильной, красивой речью.

По признанию Ободзинского, алкоголь он попробовал в 14 лет, и регулярно употреблял до 16. Но парню хватило ума понять, что если он так и будет продолжать, то плохо закончит. Однако если с компанией ему удалось порвать, то с алкоголизмом певец всю жизнь вел неравную борьбу.

17-летний Ободзинский (слева) сыграл 1959 году в фильме «Черноморочка». Кадр из фильма

Массовик-затейник

После школы Валера устроился кочегаром на старое суденышко. Как и все работники одесского порта, часто приходил в местный Дом культуры. Именно там он заинтересовался контрабасом и попросил приятеля, студента музыкального училища, помочь освоить ему инструмент. В музучилище его не приняли. Он поразил приемную комиссию своим исполнением итальянских песен, но подвела анкета, вернее, то что Одесса с 1941-го по 44-й была занят вражескими войсками — так называемое «проживание на оккупированной территории». А замолвить словечко за талантливого мальчишку было некому.

И он продолжил работать в порту, а вечерами собирался с друзьями на Приморском бульваре, где пел под гитару. Там его и заприметила руководитель молодежного театра при Доме культуры медработников Валентина Семеновна Борохович. Она пригласила талантливого юношу в свой театр, а заодно и в вокальную студию. Вскоре Ободзинский устроился музыкантом и массовиком-затейником на пароход «Адмирал Нахимов».

Новый москвич

В начале 60-х его пригласили поработать в Томской филармонии. Певец без раздумий согласился: в этом сибирском городе жили его родственники, а тетка работала в местном музыкальном училище. Но студентом музучилища Ободзинский пробыл не долго. Он стал участником пьяной драки и, чтобы не загреметь в тюрьму, уехал из города.

Москву. Артисту было 22 года, когда он решил лечиться от алкоголизма. Именно после этого карьера пошла вверх. В 23 года он женился на красавице Нелли Кучкильдиной (Ободзинской), дочери капитана теплохода. В это же время случилось событие, которое изменило жизнь Ободзинского: его пригласили солистом в оркестр Олега Лундстрема

Столица приняла провинциального артиста неласково. Жить было негде, денег не хватало, к тому же у пары родилась старшая дочь, Анжела. В конце 60-х Ободзинский, чтобы получить московскую прописку, купил кооператив в Текстильщиках, но не законно. В прессе появились обличения «нечистого на руку певца». Самого Валерия Владимировича вызывали в ОБХСС, допрашивали около четырех часов. А потом решили из квартиры выселить.

Но тут на защиту артиста встал председатель кооператива, который заявил: он не сможет выгнать из квартиры жильца, который исправно вносит квартплату, ведет тихий и спокойный образ жизни. Так певец стал москвичом.

Алексей Барабаш сыграл Валерия Ободзинского в сериале «Эти глаза напротив», 2015 год. Кадр из сериала

Любовь зла

В конце 70-х семья Ободзинского развалилась. По словам близкого окружения певца, никто не удивился, так как Нелли устроила певцу адскую жизнь. Сама была большой любительницей спиртного и к тому же не стеснялась изменять мужу направо и налево. Говорят, что женщина имела склонности к суициду, из-за чего лежала в больнице.

Жене и двум дочерям (к тому времени у артиста родилась вторая дочь Валерия) он оставил все: квартиру с шикарным ремонтом, дорогие подарки, сервизы и украшения. На пике своей карьеры он был одним из самых высокооплачиваемых артистов. Как-то купил жене норковую шубу по цене «Запорожца» в 3 тысячи 500 рублей. А ушел из дома с одним чемоданом. После развода он стал пить еще сильнее, а затем подсел и на таблетки с кодеином. Позднее Ободзинский признавался, что в день мог выпить до 100 штук — четыре смертельных дозы.

Он надеялся, что новая любовь поможет ему справиться с пристрастием. И в 1979-м сошелся со своей землячкой, красавицей из Одессы Лолитой Кравцовой. Но женщина не стала долго терпеть тотальное и безобразное пьянство артиста и выставила его из дома. Ободзинский после этого ушел в жесточайший алкоголь-наркотический запой. Администратору певца пришлось пристраивать его на лечение в психиатрическую клинику. На какое-то время это помогло, и Валерий вернулся к первой жене. Но пьянки продолжались, и в 1988-м супруги развелись.

Запрещенный повсюду

Кадр из сериала «Эти глаза напротив»

Мама Валерия Ободзинского была украинкой, а папа — поляком. Но почему-то руководство считало его евреем. Валерия Викторовича не любила министр культуры Екатерина Фурцева и председатель Гостелерадио Сергей Лапин . Последний требовал вырезать выступления Ободзинского из всех концертов и «Голубых огоньков» со словами, что ему хватает и одного Кобзона.

Чем больше Валерия Викторовича любили простые люди, тем больше его притесняли чиновники. Его запрещали не только на ТВ, но и на радио. В прессе постоянно выходили критические статьи об артисте с «пошлым репертуаром». Его постепенно вытеснили и с концертных площадок. И в 87-м Валерий Ободзинский ушел со сцены в небытие.

Как позднее он признавался, что это был его осознанный выбор. Он хотел полностью отказаться от алкоголя и наркотиков, а оставаясь на сцене, этого сделать нельзя.

Он пошел сторожем на галстучную фабрику. Зарабатывал 120 рублей. И это после его доходов в несколько тысяч в месяц. Певцу негде было жить, так как квартиру он оставил семье. Какое-то время он обитал у своей знакомой, у которой на тот момент была новорожденная дочь. И, чтобы не быть ей обузой, большую часть времени проводил на фабричном складе, спал на стульях. Прерванный полетТам, на фабрике, его и нашла поклонница Анна Есенина. Она постепенно вернула певца к жизни. Он влюбился в нее, переехал к ней в квартиру. Есенина работала вместе с эстрадной певицей Аллой Баяновой и оперным певцом Борисом Рубашкиным, имела связи. И именно Анна добилась того, что в 1992 году, Валерия Ободзинского поздравили на радиостанции «Маяк» с его 50-летием.

О певце вспомнили! Начали приглашать на концерты, радио, телевидение. В 1994-м состоялся сольный концерт артиста. Зрители в концертном зале «Россия» встречали его стоя. Он вновь почувствовал любовь своих поклонников, начал строить большие планы, записал диск с песнями Александра Вертинского . Но алкоголь и наркотики сильно подорвали здоровье певца. 26 апреля 1997 года Валерий Владимирович Ободзинский скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. Он умер накануне Пасхи. Говорят, что таким людям отпускаются все грехи.