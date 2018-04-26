Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма

Знаменитый певец Валерий Ободзинский признавался, что в день принимал до 100 таблеток с кодеином.
Его называли советским Элвисом Пресли и «золотым голосом». В 60-е-70-е Валерий Ободзинский был одним из самых востребованных певцов в СССР. Тогда говорили, что он за два концерта собирает для филармонии месячный бюджет. Но потом артист пропал. Почему всеми любимый певец стал алкоголиком и наркоманом, жил в сарае на галстучной фабрике и никому не был нужен — об этом в материале Teleprogramma.pro.
Интеллигентная шпана
Валерий Ободзинский, 1976 год. Источник: wikipedia
Ободзинский родился в оккупированной Одессе 24 января 1942 года. У Валеры был старший сводный брат Валентин, мальчики жили вместе с бабушкой, Домной Кузьминичной.
Как-то на рынке мальчишки стащили у немца колбасу, Валере тогда было около двух лет. Пришедший в ярость солдат схватился за автомат. Бабушка бухнулась перед немцем на колени и вымолила пощаду для детей. А в семь лет Валера вместе с друзьями начал воровать деньги на пляже у отдыхающих. Точнее, Ободзинский пел, отвлекая внимание, а его подельники шарили по сумкам и кошелькам.
Начинающий певец не был простой одесской шпаной. Валера перечитал практически всех отечественных классиков. Он никогда не пел блатных песен и выделялся среди сверстников правильной, красивой речью.
По признанию Ободзинского, алкоголь он попробовал в 14 лет, и регулярно употреблял до 16. Но парню хватило ума понять, что если он так и будет продолжать, то плохо закончит. Однако если с компанией ему удалось порвать, то с алкоголизмом певец всю жизнь вел неравную борьбу.
17-летний Ободзинский (слева) сыграл 1959 году в фильме «Черноморочка». Кадр из фильма
Массовик-затейник
После школы Валера устроился кочегаром на старое суденышко. Как и все работники одесского порта, часто приходил в местный Дом культуры. Именно там он заинтересовался контрабасом и попросил приятеля, студента музыкального училища, помочь освоить ему инструмент. В музучилище его не приняли. Он поразил приемную комиссию своим исполнением итальянских песен, но подвела анкета, вернее, то что Одесса с 1941-го по 44-й была занят вражескими войсками — так называемое «проживание на оккупированной территории». А замолвить словечко за талантливого мальчишку было некому.
И он продолжил работать в порту, а вечерами собирался с друзьями на Приморском бульваре, где пел под гитару. Там его и заприметила руководитель молодежного театра при Доме культуры медработников Валентина Семеновна Борохович. Она пригласила талантливого юношу в свой театр, а заодно и в вокальную студию. Вскоре Ободзинский устроился музыкантом и массовиком-затейником на пароход «Адмирал Нахимов».
Новый москвич
В начале 60-х его пригласили поработать в Томской филармонии. Певец без раздумий согласился: в этом сибирском городе жили его родственники, а тетка работала в местном музыкальном училище. Но студентом музучилища Ободзинский пробыл не долго. Он стал участником пьяной драки и, чтобы не загреметь в тюрьму, уехал из города.
Артисту было 22 года, когда он решил лечиться от алкоголизма. Именно после этого карьера пошла вверх. В 23 года он женился на красавице Нелли Кучкильдиной (Ободзинской), дочери капитана теплохода. В это же время случилось событие, которое изменило жизнь Ободзинского: его пригласили солистом в оркестр Олега Лундстрема в Москву.
Столица приняла провинциального артиста неласково. Жить было негде, денег не хватало, к тому же у пары родилась старшая дочь, Анжела. В конце 60-х Ободзинский, чтобы получить московскую прописку, купил кооператив в Текстильщиках, но не законно. В прессе появились обличения «нечистого на руку певца». Самого Валерия Владимировича вызывали в ОБХСС, допрашивали около четырех часов. А потом решили из квартиры выселить.
Но тут на защиту артиста встал председатель кооператива, который заявил: он не сможет выгнать из квартиры жильца, который исправно вносит квартплату, ведет тихий и спокойный образ жизни. Так певец стал москвичом.
Алексей Барабаш сыграл Валерия Ободзинского в сериале «Эти глаза напротив», 2015 год. Кадр из сериала
Любовь зла
В конце 70-х семья Ободзинского развалилась. По словам близкого окружения певца, никто не удивился, так как Нелли устроила певцу адскую жизнь. Сама была большой любительницей спиртного и к тому же не стеснялась изменять мужу направо и налево. Говорят, что женщина имела склонности к суициду, из-за чего лежала в больнице.
Жене и двум дочерям (к тому времени у артиста родилась вторая дочь Валерия) он оставил все: квартиру с шикарным ремонтом, дорогие подарки, сервизы и украшения. На пике своей карьеры он был одним из самых высокооплачиваемых артистов. Как-то купил жене норковую шубу по цене «Запорожца» в 3 тысячи 500 рублей. А ушел из дома с одним чемоданом. После развода он стал пить еще сильнее, а затем подсел и на таблетки с кодеином. Позднее Ободзинский признавался, что в день мог выпить до 100 штук — четыре смертельных дозы.
Он надеялся, что новая любовь поможет ему справиться с пристрастием. И в 1979-м сошелся со своей землячкой, красавицей из Одессы Лолитой Кравцовой. Но женщина не стала долго терпеть тотальное и безобразное пьянство артиста и выставила его из дома. Ободзинский после этого ушел в жесточайший алкоголь-наркотический запой. Администратору певца пришлось пристраивать его на лечение в психиатрическую клинику. На какое-то время это помогло, и Валерий вернулся к первой жене. Но пьянки продолжались, и в 1988-м супруги развелись.
Запрещенный повсюду
Кадр из сериала «Эти глаза напротив»
Мама Валерия Ободзинского была украинкой, а папа — поляком. Но почему-то руководство считало его евреем. Валерия Викторовича не любила министр культуры Екатерина Фурцева и председатель Гостелерадио Сергей Лапин. Последний требовал вырезать выступления Ободзинского из всех концертов и «Голубых огоньков» со словами, что ему хватает и одного Кобзона.
Чем больше Валерия Викторовича любили простые люди, тем больше его притесняли чиновники. Его запрещали не только на ТВ, но и на радио. В прессе постоянно выходили критические статьи об артисте с «пошлым репертуаром». Его постепенно вытеснили и с концертных площадок. И в 87-м Валерий Ободзинский ушел со сцены в небытие.
Как позднее он признавался, что это был его осознанный выбор. Он хотел полностью отказаться от алкоголя и наркотиков, а оставаясь на сцене, этого сделать нельзя.
Он пошел сторожем на галстучную фабрику. Зарабатывал 120 рублей. И это после его доходов в несколько тысяч в месяц. Певцу негде было жить, так как квартиру он оставил семье. Какое-то время он обитал у своей знакомой, у которой на тот момент была новорожденная дочь. И, чтобы не быть ей обузой, большую часть времени проводил на фабричном складе, спал на стульях. Прерванный полетТам, на фабрике, его и нашла поклонница Анна Есенина. Она постепенно вернула певца к жизни. Он влюбился в нее, переехал к ней в квартиру. Есенина работала вместе с эстрадной певицей Аллой Баяновой и оперным певцом Борисом Рубашкиным, имела связи. И именно Анна добилась того, что в 1992 году, Валерия Ободзинского поздравили на радиостанции «Маяк» с его 50-летием.
О певце вспомнили! Начали приглашать на концерты, радио, телевидение. В 1994-м состоялся сольный концерт артиста. Зрители в концертном зале «Россия» встречали его стоя. Он вновь почувствовал любовь своих поклонников, начал строить большие планы, записал диск с песнями Александра Вертинского. Но алкоголь и наркотики сильно подорвали здоровье певца. 26 апреля 1997 года Валерий Владимирович Ободзинский скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. Он умер накануне Пасхи. Говорят, что таким людям отпускаются все грехи.
Певец похоронен на Кунцевском кладбище. Источник: wikipedia