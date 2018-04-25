Цымбалюк-Романовская потеряла Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна

В студии телепрограммы Первого канала "Пусть говорят" в очередной раз полоскали грязное белье Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна . Поводом для очередной "постирушки" стало желание экс-супруги артиста во что бы то ни стало встретиться с бывшим мужем.

Виталина заявила, что артист намеренно прячется и игнорирует ее сообщения. Цымбалюк-Романовская в истерике оббегала и обзвонила всех друзей, знакомых, билась в двери соседей метра, однако никто ей не помог найти бывшего мужа.

"Нам сообщили, что Армен Борисович давно не появляется в театре, а его местонахождение неизвестно. По крайней мере, в Глухово не подтверждают, что он там находится. И как я понимаю. соседи на Арбате тоже. Я думаю, что Армена Борисовича изолировали, чтобы никто не знал, где он и в каком состоянии", — рассказала Виталина журналистам еще до съемок передачи.

Ей даже удалось раздобыть новый личный номер Армена Борисовича, но и там ей никто не ответил. Соседка Джигарханяна Анна Викторовна, проживающая в Глухово, вспомнила, что видела мэтра в марте. "Приезжал на темном "Лексусе" в сопровождении женщины и мужчины. Сейчас там тихо и никого не слышно", — поделилась она. Виталина предположила, что Армен Борисович мог уехать на отдых.

В студии появился давний приятель метра режиссер Юрий Шерлинг , он уверен, что на Джигарханяна повлияли некие люди, которые руководствуются исключительно меркантильными интересами. Юрий добавил, что актера замучили проблемы со здоровьем.

"Я готов утверждать следующую вещь — Армен Борисович плохо себя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражение его лица было грустным. А когда он был с Виталиной, то светился от счастья", — поделился друг звезды.

В то же время режиссер Вероника Аббасова , наоборот, отрицает информацию о внезапном исчезновении Джигарханяна. По ее словам, народный артист продолжает трудиться как и раньше: присутствует на репетициях и даже готовится к новой роли.

Гости студии снова переключились на Цымбалюк-Романовскую. Пианистка заявила, что некоторые друзья Армена Борисовича видели в их расставании корыстный интерес. Якобы эти загадочные личности хотят отобрать театр Джигарханяна и построить на его месте торговый центр.

Ей вторил режиссер Юрий Шерлинг, он уверил присутствующих, что ему довелось пообщаться с какими-то странными людьми, которые якобы ведут дела метра.

Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова тоже поведала о беседе с неким загадочным лицом. "Тот самый спонсор, я встречалась с ним и разговаривала четыре часа. В принципе, хорошо бы встретиться еще раз и окончательно договориться о том, чтобы прекратить эту историю, отвратительную в корне. Мой телефон у него есть", — отметила юрист. Кроме того, Широкова рассказала, что два раза пыталась приехать в театр, а также договориться об очной ставке. "Но следователь отказывает, ссылаясь на то, что Армен Борисович плохо себя чувствует. Хотя свидетель [Вероника Аббасова] утверждает обратное", — поделилась представитель Виталины.

Отметим, что пианистка захотела встретиться с Арменом Джигарханяном для того, чтобы миром разрешить вопрос по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни народного артиста. Виталине Цымбалюк-Романовской грозит либо штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо до двух лет лишения свободы.