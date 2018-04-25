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Погребняк раскритиковали фанаты
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Помолодевшую Погребняк раскритиковали фанаты 

Russianshowbiz.info 12 часов назад
Фото: Instagram
После одного из недавних эфиров с Андреем Малаховым, в блоге Аллы Довлатовой появилось совместное фото радиоведущей и ее подруг, которые также являются молодыми мамами. Подписчики Аллы заметили, что все дамы, в числа которых была и Мария Погребняк, выглядят абсолютно одинаково из-за многочисленных инъекций красоты. Вероятно, такие слова задели супругу российского футболиста. Вслед за прозвучавшими обвинениями она опубликовала в своем блоге селфи, сделанное во время того самого ток шоу.
Мария попыталась доказать, что ее внешность не претерпевала радикальных изменений руками пластических хирургов и косметологов. Девушка написала, что стала пить больше воды, употреблять в пищу преимущественно овощи и вести здоровый образ жизни. По словам Погребняк, практически сразу ее лицо начало меняться. Мария добавила, что теперь молодеет буквально на глазах.
Подписчиков такое заявление не убедило: «С тонной мейкапа выложила фотку. Интересно без него посмотреть, как вы помолодели», «Мария вы такая смешная… Пользуясь процедурами косметологии, вы рассказываете про огурцы, воду, кефир… Я так долго смеялась. А для здоровья в целом это супер еда, особенно водичка…»
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