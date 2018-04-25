Пресняков-старший назвал свое состояние прекрасным

Аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков-старший отказался комментировать сообщения о своей госпитализации. Об этом он заявил ТАСС в среду.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.
"Состояние у меня прекрасное. Госпитализацию комментировать не буду", — сказал он бодрым голосом по телефону.
В 1996 году Владимир Пресняков-старший был удостоен звания заслуженного артиста России. 27 мая 2007 года ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В марте 2016 года Преснякову-старшему исполнилось 70 лет.