Пресняков-старший назвал свое состояние прекрасным

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Пресняков-старший отказался комментировать информацию о своей госпитализации 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков-старший отказался комментировать сообщения о своей госпитализации. Об этом он заявил ТАСС в среду.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.
"Состояние у меня прекрасное. Госпитализацию комментировать не буду", — сказал он бодрым голосом по телефону.
В 1996 году Владимир Пресняков-старший был удостоен звания заслуженного артиста России. 27 мая 2007 года ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В марте 2016 года Преснякову-старшему исполнилось 70 лет.
ТАСС: последние новости
Источник: СК завершил расследование уголовного дела экс-супруги Джигарханяна Умерла Нина Дорошина Нина Дорошина - "актриса, которую не должны забыть"
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