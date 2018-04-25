Пресняков-старший назвал свое состояние прекрасным

Пресняков-старший отказался комментировать информацию о своей госпитализации

Аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков-старший отказался комментировать сообщения о своей госпитализации. Об этом он заявил ТАСС в среду.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.

"Состояние у меня прекрасное. Госпитализацию комментировать не буду", — сказал он бодрым голосом по телефону.