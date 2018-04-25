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Казаченко подал документы на развод
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Вадим Казаченко намерен разорвать отношения с женой в судебном порядке 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее Teleprogramma.pro рассказывала, что Ольга Мартынова (супруга Вадима Казаченко, — прим.ред.) подала на развод с мужем еще в начале апреля, однако потом забрала иск под неясным предлогом.
«С сыном он год не общается, не желает его признавать. Меня травят в соцсетях, говоря, что сына не существует, что семьи у нас с Вадимом не было, но недавно я получила в загсе свидетельство о браке, чтобы теперь развестись", — говорила Ольга в студии программы "Пусть говорят".
Очевидно, желая поставить точку в этой истории, Вадим Казаченко также подал документы для расторжения брака. Теперь артист готовится к очередному суду. Главный вопрос, который предстоит решить представителям закона — как будет распределено имущество между супругами. Речь идет о доме в Подмосковье, строительство которого на данный момент приостановлено. Если раньше Казаченко говорил, что не имеет к этой недвижимости никакого отношения, то теперь утверждает, что строительство происходило именно за его счет.
Напомним, что некоторое время назад Ольга Мартынова выиграла дело об алиментах. Суд обязал Казаченко выплачивать пособие на своего сына Филиппа — 13 тысяч на содержания малыша и 18 тысяч рублей лично Ольге. Отметим, что певец даже сделал ДНК-тест, который доказал, что артист является биологическим отцом малыша.
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