Пелагея спасает маленькую дочь

Пелагея и Иван Телегин скрывают свою личную жизнь от общественности. У них подрастает дочка Таисия, которую заботливая мама скрывает от поклонников и не показывает ее фотографии. Сейчас наследнице певица уже полтора года, однако Пелагея не спешит выводить дочь в свет, хоть и с удовольствием рассказывает в интервью о методах воспитания малышки.

Недавно Пелагея вновь общалась с журналистами и рассказала, что воспитывает дочку так же, как когда-то воспитывали ее саму. Она старается с самого детства прививать маленькой Таисии нужные качества и учит ее любить себя такой, какая она есть.

«Мне важно научить свою дочку принимать себя такой, какая она есть. Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии. Они теперь не только в журналах, но и в Инстаграме и других соцсетях. Кажется, что именно к такой идеальной картинке и надо стремиться. А отражение в зеркале, увы, не так безупречно. В результате человек испытывает дикий стресс. Не понимая, что на самом деле он прекрасен", — заявила Пелагея.

Кроме того, певица отметила, что они с Иваном воспитывались в жесткой дисциплине и с ранних лет развивались в своей профессии. Родители считают, что их дочь тоже должна серьезно относиться к тем вещам, которыми она будет заниматься.