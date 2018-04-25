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Пелагея спасает маленькую дочь
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Пелагея спасает маленькую дочь 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пелагея и Иван Телегин скрывают свою личную жизнь от общественности. У них подрастает дочка Таисия, которую заботливая мама скрывает от поклонников и не показывает ее фотографии. Сейчас наследнице певица уже полтора года, однако Пелагея не спешит выводить дочь в свет, хоть и с удовольствием рассказывает в интервью о методах воспитания малышки.
Недавно Пелагея вновь общалась с журналистами и рассказала, что воспитывает дочку так же, как когда-то воспитывали ее саму. Она старается с самого детства прививать маленькой Таисии нужные качества и учит ее любить себя такой, какая она есть.
«Мне важно научить свою дочку принимать себя такой, какая она есть. Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии. Они теперь не только в журналах, но и в Инстаграме и других соцсетях. Кажется, что именно к такой идеальной картинке и надо стремиться. А отражение в зеркале, увы, не так безупречно. В результате человек испытывает дикий стресс. Не понимая, что на самом деле он прекрасен", — заявила Пелагея.
Кроме того, певица отметила, что они с Иваном воспитывались в жесткой дисциплине и с ранних лет развивались в своей профессии. Родители считают, что их дочь тоже должна серьезно относиться к тем вещам, которыми она будет заниматься.
"Конечно, мы будем воспитывать дочку по таким же принципам, но при этом пристально наблюдать за ней. Я уже сейчас чувствую, что Таисия Ивановна в каких-то моментах сложившийся персонаж», — делится Пелагея с журналом «Добрые советы»
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