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Сестра Фриске рассказала о зависти Шепелева
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Сестра Фриске рассказала о зависти Шепелева 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: instagram.com/friske_natalia
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказалась о бывшем зяте Дмитрии Шепелеве. Также она рассказала, что устала от постоянных сравнений со знаменитой родственницей.
Фриске-младшая дала откровенное интервью, в котором поведала о том, что работать в медийной сфере может не каждый, а для себя она решила, что с эстрадой покончено навсегда.
"Меня абсолютно не тянет в шоу-бизнес, там просто нечего делать. В эту помойку я даже не думаю возвращаться!" — эмоционально высказалась 31-летняя Наталья.
Фриске просто не видит себя в этом мире публичности, а также ее сильно раздрадает то, что ее постоянно сравнивают со знаменитой сестрой.
"Все время будут говорить, что Жанна была лучше, а ты вообще никто. Мне это все приелось уже с самого детства!" — с горечью продолжила девушка.
Наталья призналась, что ее знаменитая родственница всегда и во всем останется для нее идеалом, но она никогда намеренно не старалась быть похожей на нее.
"Я не виновата, что у нас какие-то черты лица идентичны. Мне что, пойти побриться наголо, чтобы все вокруг перестали об этом говорить?! Хотя я уверена, что, если даже я это и сделаю, сравнивать нас с Жанной все равно будут!" — отметила девушка.
Также она раскритиковала работу телеведущего Дмитрия Шепелева в эфире телепрограммы "На самом деле". По словам девушки, даже Жанна, когда еще была жива, ставила под сомнение профессионализм своего возлюбленного.
"Шепелев в этой программе ничего не делает. В кадре он просто ходит и красуется, а за него все делают эксперты. Если честно, я вообще не понимаю смысла его нахождения в этом проекте. Диме и Жанна все время говорила, что в профессии ему надо еще многому научиться. А он ей завидовал постоянно", — цитирует возмущенную Фриске Sobesednik.ru
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