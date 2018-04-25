Сестра Фриске рассказала о зависти Шепелева

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказалась о бывшем зяте Дмитрии Шепелеве . Также она рассказала, что устала от постоянных сравнений со знаменитой родственницей.

Фриске-младшая дала откровенное интервью, в котором поведала о том, что работать в медийной сфере может не каждый, а для себя она решила, что с эстрадой покончено навсегда.

"Меня абсолютно не тянет в шоу-бизнес, там просто нечего делать. В эту помойку я даже не думаю возвращаться!" — эмоционально высказалась 31-летняя Наталья.

Фриске просто не видит себя в этом мире публичности, а также ее сильно раздрадает то, что ее постоянно сравнивают со знаменитой сестрой.

"Все время будут говорить, что Жанна была лучше, а ты вообще никто. Мне это все приелось уже с самого детства!" — с горечью продолжила девушка.

Наталья призналась, что ее знаменитая родственница всегда и во всем останется для нее идеалом, но она никогда намеренно не старалась быть похожей на нее.

"Я не виновата, что у нас какие-то черты лица идентичны. Мне что, пойти побриться наголо, чтобы все вокруг перестали об этом говорить?! Хотя я уверена, что, если даже я это и сделаю, сравнивать нас с Жанной все равно будут!" — отметила девушка.

Также она раскритиковала работу телеведущего Дмитрия Шепелева в эфире телепрограммы "На самом деле". По словам девушки, даже Жанна, когда еще была жива, ставила под сомнение профессионализм своего возлюбленного.