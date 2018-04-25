Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»

Малахов обратился к публике

Андрей Малахов выступил перед публикой. Популярный телеведущий признался, что уже устал от вопросов о переходе с Первого канала на "вторую кнопку", и объяснил, для чего сделал такой радикальный шаг.

В рамках делового форума Synergy Inside Forum 2018 выступил телеведущий и шоумен Андрей Малахов. Лицо скандально известных ток-шоу раскрыл тему "Трансформация: как правильно изменять себя и при этом не изменять себе". В качестве яркого примера Малахов привел себя.

"Меня все достали вопросами, почему я перешел с канала на канал, что произошло, что за интриги, была ли программа про волшебные крема, которой не разрешили выйти. Все это полная ерунда!" — заявил многочисленной публике Андрей Малахов.

A post shared by @malakhov007 on Apr 7, 2018 at 8:57am PDT

Далее известный телеведущий объяснил, что стало истинной причиной для такого революционного решения как уход с Первого канала после многих лет успешной и плодотворной работы.

"Прежде всего, что я сделал — начал искать себя и прекрасно понимал, что, да, я могу делать еще это шоу на Первом канале лет 5-10, заходить в Останкино и на ощупь идти в студию, потому что знаю там каждый угол. Но было необходимо поставить себя в некомфортные рамки, потому что, только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Причем хочу заметить, что у меня одна из самых интересных работ в стране. Если вы хотите расти, нужно каждые 5-10 лет направлять себя на путь изменений", — цитирует телеведущего сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что ранее на том же бизнес-форуме выступила его коллега Тина Канделаки . Позже на своей страничке в Instagram она высказалась: