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Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
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Малахов обратился к публике 

Дни.ру 1 час назад
Андрей Малахов выступил перед публикой. Популярный телеведущий признался, что уже устал от вопросов о переходе с Первого канала на "вторую кнопку", и объяснил, для чего сделал такой радикальный шаг.
В рамках делового форума Synergy Inside Forum 2018 выступил телеведущий и шоумен Андрей Малахов. Лицо скандально известных ток-шоу раскрыл тему "Трансформация: как правильно изменять себя и при этом не изменять себе". В качестве яркого примера Малахов привел себя.
"Меня все достали вопросами, почему я перешел с канала на канал, что произошло, что за интриги, была ли программа про волшебные крема, которой не разрешили выйти. Все это полная ерунда!" — заявил многочисленной публике Андрей Малахов.

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Далее известный телеведущий объяснил, что стало истинной причиной для такого революционного решения как уход с Первого канала после многих лет успешной и плодотворной работы.
"Прежде всего, что я сделал — начал искать себя и прекрасно понимал, что, да, я могу делать еще это шоу на Первом канале лет 5-10, заходить в Останкино и на ощупь идти в студию, потому что знаю там каждый угол. Но было необходимо поставить себя в некомфортные рамки, потому что, только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Причем хочу заметить, что у меня одна из самых интересных работ в стране. Если вы хотите расти, нужно каждые 5-10 лет направлять себя на путь изменений", — цитирует телеведущего сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что ранее на том же бизнес-форуме выступила его коллега Тина Канделаки. Позже на своей страничке в Instagram она высказалась:
"Я делилась историями, которые стали моими личными озарениями. Говорила о медных трубах в самом начале своей карьеры. О поражении, которое заставило меня сделать настоящий рывок и так много изменить в своей жизни. Рассказывала о знакомстве с Брюсом Уиллисом и интервью у Владимира Познера, научившим меня не изменять себе в любых обстоятельствах. Я говорила о том, что реакция на неудачу, отношение к ней является определяющим для любого человека. Любое поражение можно обратить в победу. Очень важно держаться себя, быть искренним и получать удовольствие от новых вызовов!"
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