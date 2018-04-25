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Перенесший операцию Козловский не может работать
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Перенесший операцию Козловский не может работать 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На волне шумихи вокруг Данилы Козловского и его фильма "Тренер" журналисты поговорили с его родственниками. Выяснилось, что престарелый отец артиста из-за перенесенных операций уже не может работать в полную силу.
Мало кто знает, что у Данилы Козловского есть старшая сестра по отцу. Валерий Козловский оставил первую семью и ушел к Надежде Звенигородской, будущей матери Данилы. Сестра знаменитости работает в московской школе, воспитывает троих сыновей. Со именитым родственником она не виделась много лет.
"Мы живем в разных мирах. У Данилы сложный график, съемки, гастроли… Плюс он пропадает в Санкт-Петербурге, а мы — в Подмосковье. Но наша семья гордится им, смотрим все работы с его участием. Я на связи с дедушкой — папой Данилы", — рассказал племянник артиста Владислав Шегаев.
Он сообщил, что у отца Козловского подорвано здоровье.
"Он сейчас уже редко преподает в институте из-за здоровья. Дед Валера перенес несколько операций на глаза, Даня помогает с лекарствами, ищет врачей. Иногда приезжает к нему в гости. Но я ни разу его там не заставал", — цитирует родственника артиста Starhit.
Шегаев признался, что и сам хотел стать актером, но не сложилось.
"Мои братья тоже не связали жизнь с кино: старший, Илья, работает в управленческой сфере, младший, Слава, учится в школе. Считаю, что актерское мастерство — талант, а не опыт. Не может быть много артистов на одном квадратном метре", — констатировал племянник Данилы Козловского.
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