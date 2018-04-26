Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии 

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Источник: Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы

Звезда "Ворониных" Борис Клюев рассказал о своей серьезной болезни

После откровений о ВИЧ-статусе Кончита Вурст отказалась от женского образа