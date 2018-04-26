Ещё
Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян заявил, что артист проходит профилактическое обследование в одной из московских больниц. Об этом сообщает РИА "Новости".
≥≥ Джигарханян впал в кому
"Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице", — отметил Согомонян.
Ранее источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что Джигарханян был доставлен в больницу в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале 2018 года актер был госпитализирован из-за осложнений вирусного заболевания.
Газета.Ru: последние новости
Источник: Джигарханян доставлен в больницу в состоянии комы Звезда "Ворониных" Борис Клюев рассказал о своей серьезной болезни После откровений о ВИЧ-статусе Кончита Вурст отказалась от женского образа
Комментарии14  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось46
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1195
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери42
Россия совершила атаку по сирийским боевикам80
Джигарханян впал в кому94
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение