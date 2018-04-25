Медики рассказали о состоянии Шарля Азнавура

Врачи рассказали, что у маэстро мышечный спазм.

Врачи оценивают состояние французского шансонье Шарля Азнавура как не вызывающее опасений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение исполнителя.

«У маэстро схватило спину и поэтому пришлось отменить концерт. Врачи провели обследование. Нам подтвердили, что это мышечный спазм, так что ничего страшного», — приводит ТАСС слова представителя окружения Азнавура.

В среду звезда французской эстрады должен был дать концерт в Сакт-Петербурге, но на репетиции ему стало плохо.