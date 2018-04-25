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Медики рассказали о состоянии Шарля Азнавура
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Медики рассказали о состоянии Шарля Азнавура 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: Nicolas Maeterlinck ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Врачи рассказали, что у маэстро мышечный спазм.
Врачи оценивают состояние французского шансонье Шарля Азнавура как не вызывающее опасений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение исполнителя.
«У маэстро схватило спину и поэтому пришлось отменить концерт. Врачи провели обследование. Нам подтвердили, что это мышечный спазм, так что ничего страшного», — приводит ТАСС слова представителя окружения Азнавура.
В среду звезда французской эстрады должен был дать концерт в Сакт-Петербурге, но на репетиции ему стало плохо.
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Комментарии4  Ещё 60 источников 
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