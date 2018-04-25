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Сын Полищук испугал поклонников
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Сын Любови Полищук испугал поклонников исхудавшим видом 

Teleprogramma.pro 18 часов назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Некоторое время назад актер стал бороться с лишним весом. Сейчас Алексей Макаров продолжает усиленно тренироваться в спортзале. На днях он опубликовал свое новое фото, на котором его не сразу узнали поклонники.
В 2013 года Алексей Макаров сыграл Портоса в «Трех мушкетерах» и выглядел тучным. Уже через несколько месяцев после съемок он стал стремительно худеть. Позже сын Любови Полющик рассказал, что купил беговую дорожку и теперь пробегает каждый день больше десяти километров. Это дало свои результаты и последние несколько лет актер демонстрирует подтянутое и спортивное тело.
Однако на достигнутом Алексей останавливаться не стал и теперь часто посещает тренировки в спортзале. На днях он поделился новым фото, на котором позирует в черной облегающей майке. Поклонники сразу забеспокоились о его здоровье из-за внешнего вида артиста. Многие в комментариях отметили, что сын Любови Полищук за последнее время сильно исхудал.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА
"Алексей, вам не надо худеть!", "Я испугалась…", "Перебор", "Алексей, вы так похудели. Хочется накормить вас сибирским борщом", — прокомментировали снимок поклонники. Многие также добавили, что полненьким Макаров им нравился больше, а теперь они его с трудом узнают. Напомним, что у актера есть дочь Варвара, которая растет копией свое знаменитой бабушки. Поклонники не раз отмечали, что малыша обладает таким же обаянием.
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