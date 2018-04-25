Сын Полищук испугал поклонников

Сын Любови Полищук испугал поклонников исхудавшим видом

Некоторое время назад актер стал бороться с лишним весом. Сейчас Алексей Макаров продолжает усиленно тренироваться в спортзале. На днях он опубликовал свое новое фото, на котором его не сразу узнали поклонники.

В 2013 года Алексей Макаров сыграл Портоса в «Трех мушкетерах» и выглядел тучным. Уже через несколько месяцев после съемок он стал стремительно худеть. Позже сын Любови Полющик рассказал, что купил беговую дорожку и теперь пробегает каждый день больше десяти километров. Это дало свои результаты и последние несколько лет актер демонстрирует подтянутое и спортивное тело.

Однако на достигнутом Алексей останавливаться не стал и теперь часто посещает тренировки в спортзале. На днях он поделился новым фото, на котором позирует в черной облегающей майке. Поклонники сразу забеспокоились о его здоровье из-за внешнего вида артиста. Многие в комментариях отметили, что сын Любови Полищук за последнее время сильно исхудал.

Публикация от Алексей Макаров (@makarov_alexey_) 22 Апр 2018 в 12:20 PDT

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

"Алексей, вам не надо худеть!", "Я испугалась…", "Перебор", "Алексей, вы так похудели. Хочется накормить вас сибирским борщом", — прокомментировали снимок поклонники. Многие также добавили, что полненьким Макаров им нравился больше, а теперь они его с трудом узнают. Напомним, что у актера есть дочь Варвара, которая растет копией свое знаменитой бабушки. Поклонники не раз отмечали, что малыша обладает таким же обаянием.