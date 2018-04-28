Бузова отменила концерт из‐за угроз

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала видеообращение, адресованное поклонникам во Владикавказе Северная Осетия ). Она заявила, что ей пришлось отменить концерт в городе из-за давления со стороны местных властей. Ролик артистка выложила в Instagram.

«Дело в том, что власти начали нас запугивать, присылать угрозы, и, скорее всего, если мы приедем, то это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива. Никогда не думала, что с этим столкнусь», — сказала Бузова.

Купивших билет на концерт она пригласила на выступление в Ессентуках . Для поклонников, по словам певицы, будут организованы бесплатные автобусы. «Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ», — заключила она.

Концерт во Владикавказе должен был состояться 29 апреля. Как поясняет издание On Kavkaz, депутат республиканского парламента, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзанболат Тедеев устроил протесты против выступления артистки. Отмечается, что местная молодежь стала портить и срывать плакаты с изображением Бузовой. В то же время, по информации издания, концерт пришлось отменить не из-за протестов, а из-за того, что билетов было продано слишком мало — около 300 штук из тысячи.