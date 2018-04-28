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Бузова отменила концерт из‐за угроз
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Бузова отменила концерт из‐за угроз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова записала видеообращение, адресованное поклонникам во Владикавказе (Северная Осетия). Она заявила, что ей пришлось отменить концерт в городе из-за давления со стороны местных властей. Ролик артистка выложила в Instagram.

Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам (Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ…Простите меня…я сделала все…Я мечтала приехать к вам🙏🏻 но жестокость некоторых людей не имеет границ 😢 #моилюдивсегдасомной

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

«Дело в том, что власти начали нас запугивать, присылать угрозы, и, скорее всего, если мы приедем, то это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, для меня и моего коллектива. Никогда не думала, что с этим столкнусь», — сказала Бузова.
Купивших билет на концерт она пригласила на выступление в Ессентуках. Для поклонников, по словам певицы, будут организованы бесплатные автобусы. «Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ», — заключила она.
Концерт во Владикавказе должен был состояться 29 апреля. Как поясняет издание On Kavkaz, депутат республиканского парламента, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзанболат Тедеев устроил протесты против выступления артистки. Отмечается, что местная молодежь стала портить и срывать плакаты с изображением Бузовой. В то же время, по информации издания, концерт пришлось отменить не из-за протестов, а из-за того, что билетов было продано слишком мало — около 300 штук из тысячи.
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Комментарии16  Ещё 9 источников 
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