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Кардашьян начнет торговать своим телом
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Кардашьян начнет торговать своим телом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела. Об этом она рассказала в своих аккаунтах в Twitter и Instagram.
37-летняя телезвезда опубликовала обнаженные снимки с тонким слоем глины на коже. «Мы сняли слепок с моего тела и сделали из него флакон для парфюма», — рассказала она в описании.
Дизайном упаковки аромата KKW Body 4.30 занялась итальянская художница Ванесса Бикрофт, которую Кардашьян отметила на всех фотографиях.
У нового аромата есть отдельный аккаунт в Instagram, на который подписаны около 400 тысяч человек. Выпуск продукта запланирован на 30 апреля 2018 года.
«Он на самом деле потрясающий. Запах прекрасен, я так горжусь им. Мне кажется, именно так должен пахнуть золотой цвет, несмотря на то, что это просто оттенок, который сияет», — заявила Кардашьян.
В апреле основатель бразильского конкурса Miss BumBum Какау Оливер назвал ягодицы Ким Кардашьян «причиной национальной озабоченности» и призвал женщин перестать копировать фигуру телезвезды. «За последние годы "эффект Ким" изменил представления о красивом теле и, в частности, о привлекательности ягодиц. Она стала единственным идеалом. Каждая женщина в Бразилии хочет ее формы», — рассказал Оливер.
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