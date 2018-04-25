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Садальский раскрыл тайну Галкина
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Садальский раскрыл тайну Галкина 

Рамблер 1 час назад
Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал рейтинг субботней программы Максима Галкина и сравнил эти результаты с успехами телеведущего Андрея Малахова. Как отмечает «7дней.ru», сам Галкин рейтинг передачи «не афиширует».
«Рейтинг ведущего на первом — любимца Константина Львовича [Эрнста], все ниже и ниже…» — написал Садальский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
≥≥ Стас Садальский напал на Максима Галкина
Актер подчеркнул, что команда Андрея Малахова на «России-1» «побивает по просмотрам».
«Ну что на это сказать…, надо совершенствоваться и старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят», — отметил он.
По мнению Садальского, Галкин «прыгает», но «до Малахова ему, как до Кремлевской звезды не допрыгнуть».
Подписчики поддержали Садальского, отметив, что Малахов — «профи», а Галкин «плоско шутит» и «занимается самолюбованием».
Летом прошлого года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером», определять темы для своей программы, «а не отдавать всю жизнь под козырек».
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