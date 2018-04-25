Садальский раскрыл тайну Галкина

«Рейтинг ведущего на первом — любимца Константина Львовича [Эрнста], все ниже и ниже…» — написал Садальский (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актер подчеркнул, что команда Андрея Малахова на «России-1» «побивает по просмотрам».

«Ну что на это сказать…, надо совершенствоваться и старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят», — отметил он.

По мнению Садальского, Галкин «прыгает», но «до Малахова ему, как до Кремлевской звезды не допрыгнуть».

Подписчики поддержали Садальского, отметив, что Малахов — «профи», а Галкин «плоско шутит» и «занимается самолюбованием».

Летом прошлого года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером», определять темы для своей программы, «а не отдавать всю жизнь под козырек».