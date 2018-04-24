Ещё
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшей супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение предъявлено по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Наказание по этой статье предусматривает от 200 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.
Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова подтвердила информацию о предъявлении обвинений и заявила, что ее подзащитная обвинений не признает и считает их надуманными.
>> Цымбалюк-Романовская запросила у Джигарханяна мира
По версии следствия, экс-супруга Джигарханяна собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни артиста без его согласия. Цымбалюк-Романовская находится под подпиской о невыезде. Черемушкинский суд Москвы в рамках уголовного дела наложил обеспечительный арест на принадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и 1 млн рублей в Ланта-банке.
Комментарии26  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию465
Куда революция заведет Армению394
В США заявили о провале Су-57670
Волчек в коляске шокировала видом9
У банков США требуют данные о счетах россиян110
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение