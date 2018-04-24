Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения 

СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшей супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение предъявлено по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Наказание по этой статье предусматривает от 200 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.
Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова подтвердила информацию о предъявлении обвинений и заявила, что ее подзащитная обвинений не признает и считает их надуманными.
По версии следствия, экс-супруга Джигарханяна собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни артиста без его согласия. Цымбалюк-Романовская находится под подпиской о невыезде. Черемушкинский суд Москвы в рамках уголовного дела наложил обеспечительный арест на принадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и 1 млн рублей в Ланта-банке.