Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения

Обвинение предъявлено по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Наказание по этой статье предусматривает от 200 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова подтвердила информацию о предъявлении обвинений и заявила, что ее подзащитная обвинений не признает и считает их надуманными.