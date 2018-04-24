СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна

Обвинение предъявлено по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Наказание по этой статье предусматривает от 200 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова подтвердила информацию о предъявлении обвинений и заявила, что ее подзащитная обвинений не признает и считает их надуманными.