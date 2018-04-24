Елена Проклова судится с экс-супругом из-за коттеджа в Подмосковье

Популярная актриса и телеведущая Елена Проклова решила судиться с бывшим супругом за коттедж в Подмосковье — Мытищинский городской суд начнет рассматривать ее иск в мае.

Ранее артистка уверяла всех, что не намерена делить имущество с экс-мужем, бизнесменом Андреем Тришиным , с которым прожила в браке 30 лет. Но, видимо, между бывшими супругами все-таки возникла спорная ситуация. До 2015 года семейная жизнь Прокловой со стороны казалась безоблачной. Пока актриса на одном из ток-шоу не огорошила общественность новостью, что готовится к разводу с третьим мужем, который младше ее на восемь лет. «У нас с Андреем совершенно разные ритмы жизни и пристрастия в еде», — объяснила тогда свое решение киноактриса. Тем более дочь пары Полина уже достигла совершеннолетия и даже обзавелась женихом. Правда, Проклова в одном из интервью не исключала, что они с избранником могут вновь сойтись, если он изменит свое отношение к ней.

По словам артистки, к расставанию она готовилась заранее, несколько лет назад была вынуждена заключить с мужем брачный контракт из-за того, что он увлекся другой женщиной: «Тогда я сказала, что должна быть уверена, что наш ребенок в случае развода будет обеспечен. По контракту за мной остается большой дом, а у него — два маленьких».

Недавно в суд поступил иск от Прокловой, в котором она попросила признать за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи , сообщили «КВ» в пресс-службе Мособлсуда.

Получается, что спустя три года после развода Елена Игоревна решила узаконить свои права на недвижимость с помощью Фемиды. По всей видимости, бывший супруг не захотел добровольно расстаться с имуществом, в которое тоже вкладывал деньги. Тем не менее телеведущая не спешит делиться с окружающими семейными проблемами.

— Нет, у нас все мирно и спокойно, — заявила «КВ» Елена Проклова.