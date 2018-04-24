«Осталась жить и менять мир»: Данко поздравил дочь

«Осталась жить и менять мир»: Данко поздравил тяжелобольную дочь с днем рождения

Певец и его супруга с борются за здоровье младшей наследницы с ее рождения. Агата страдает ДЦП, но ее родители не теряют надежды и всеми силами стараются ей помочь. На днях Данко трогательно поздравил малышку с четырехлетием.

Певец Данко не первый год живет в браке с моделью Натальей Устюменко, которая подарила ему дочерей: 14-летнюю Софию и Агату, которой на днях исполнилось четыре года. К несчастью, девочка — инвалид с рождения. Малышка страдает ДЦП и мультикистозом головного мозга, поэтому семья постоянно ищет деньги на лечение. Певец не так давно признался, что после снижения популярности от него отвернулись многие коллеги по шоу-бизнесу. Однако он не теряет надежды и ищет возможность, чтобы приносить деньги домой. Недавно его семье помог Дмитрий Тарасов , который оплатил Агате курс лечения.

На днях младшая дочь Данко отметила день рождения. Певец и его супруга опубликовали коллаж из фото, на которых Агата запечатлена еще совсем маленькой. Они с нежностью поздравили именинницу с четырехлетием. "19-го апреля, в 12.55 появилась на свет очень сильная девочка, которая, вопреки прогнозам врачей, осталась жить и менять мир и людей вокруг себя! Кнопочка моя, Зайчонок Агушастенький! Моя любимая девочка!", — обратился к имениннице Данко. Он также поблагодарил малышку за то, что она оказалась именно в его семье и отметил, что трудности его не пугают.

Поклонники присоединились к поздравлениям, а также поддержали родителей девочки. "С днем рождения, маленькая, но такая сильная Агаточка!", "Здоровья Ангелочку! Счастья семье!", "С именниницей вас … здоровья вашей крошке … будьте сильными и если Бог послал вам ее", — прокомментировали пост подписчики.