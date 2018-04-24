Ким Кардашьян отреагировала на политические события в Армении

Ким Кардашьян наполовину армянка, и она очень гордится своим происхождением. Поэтому она не могла остаться в стороне от событий, которые на днях случились в Армении . Напомним, там премьер-министр страны Серж Саргсян объявил о своей отставке, которой жители добивались последние месяцы. После отставки люди вышли на улицу, выражая свою радость в танцах, пении и поздравлениях друг друга. Ким в своем Instagram написала следующее.

— написала Ким.

Кардашьян опубликовала снимок, сделанный три года назад во время ее визита в Армению.

В комментариях армянские поклоники звезды благодарят ее за поддержку родной страны. Интересно, когда теперь Ким снова посетит Армению?

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Фото:Instagram