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Ким Кардашьян отреагировала на политические события в Армении
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Ким Кардашьян отреагировала на политические события в Армении 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ким Кардашьян наполовину армянка, и она очень гордится своим происхождением. Поэтому она не могла остаться в стороне от событий, которые на днях случились в Армении. Напомним, там премьер-министр страны Серж Саргсян объявил о своей отставке, которой жители добивались последние месяцы. После отставки люди вышли на улицу, выражая свою радость в танцах, пении и поздравлениях друг друга. Ким в своем Instagram написала следующее.
— написала Ким.
Кардашьян опубликовала снимок, сделанный три года назад во время ее визита в Армению.
В комментариях армянские поклоники звезды благодарят ее за поддержку родной страны. Интересно, когда теперь Ким снова посетит Армению?
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Фото:Instagram
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