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Эмма Уотсон избежала сексуального рабства
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Эмма Уотсон избежала сексуального рабства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Regina Wagner / Globallookpress.com
Британская актриса Эмма Уотсон оказалась среди женщин, которых звезда сериала о молодости Супермена «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк пыталась завербовать в сексуальное рабство. Об этом пишет Buisness Insider.
Журналисты обнаружили многочисленные посты Мэк в Twitter, адресованные Уотсон. Сообщения датируются 2016 годом. Мэк, в частности, писала ей, что «участвует в уникальном женском движении по саморазвитию», и предлагала британке узнать об этом побольше. Женщина делала акцент на том, что тоже работает актрисой.
«Мне кажется, мы бы могли сотрудничать. Дай мне знать, если захочешь пообщаться», — заявила Мэк.
Отмечается, что актриса также писала поп-певице Келли Кларксон и многим другим знаменитостям.
23 апреля актриса Самия Шоаб, снявшаяся в фильмах «Шестое чувство», «Реквием по мечте» и «Пи», рассказала, что Мэк также пыталась завербовать ее в секту. Актриса «Тайн Смолвиля» уговаривала ее вступить в женское сообщество JNess, которое, как выяснилось, связано с сектой NXIVM («Нексиам»).
Ранее в том же месяце стало известно, что 35-летнюю Мэк арестовали по подозрению в вербовке женщин в «Нексиам». Ее основателя Кита Раньера, арестованного в марте, обвиняют в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними. Известно, что адептов клеймили раскаленным железом в знак верности, на клейме были изображены инициалы Раньера и Мэк.
>> Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Эмма Уотсон наиболее известна по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Актриса также снялась в таких лентах, как «Красавица и чудовище», «Ной», «Хорошо быть тихоней», «Сфера» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».
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