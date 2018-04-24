Галкин взбудоражил поклонников пикантным видео

Галкин взбудоражил поклонников, сняв пикантное видео

41-летний Максим Галкин живет в замке с Аллой Пугачевой и детьми. Он любит снимать ролики, на которых демонстрирует умения четырехлетних Лизы и Гарри. Так недавно сын телеведущего ответил на все вопросы своего учителя по французскому языку и впечатлил своими знаниями поклонников. Его сестра тоже учит иностранные языки, а также поражает своими артистическими способностями.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Апр 2018 в 11:23 PDT Галкин часто делится с поклонниками своим мнением и высказывается по поводу последних событий, произошедших в мире. Однако вчера муж Примадонны решил повеселить своих подписчиков, показа "волшебство" монтажа. Телеведущий заснял себя в ванной комнате в куртке на голое тело и спортивных трико. Внезапно он выпустил смартфон из руки, и он начинает падать, а затем… чудесным образом взлетает вверх, обратно в руку артиста. В этот момент Максим уже оказывается без одежды, укутанный в полотенце и с зубной щеткой в руках.

Поклонники пришли в восторг от пикантного видео пародиста. Однако многие раскритиковали неспортивное тело Галкина и посоветовали ему начать посещать спортзал. "Приколист. Но чертовски красив! Повезло вам с супругой!", "Сразу видно, жена вкусно готовит", "Приведите свое тело в порядок", "Кубиков не хватает", "Видны прогулы спортзала", — прокомментировали ролик подписчики. Своим видео Максим не на шутку взбудоражил поклонников. Меньше чем за сутки оно набрало почти миллион просмотров.