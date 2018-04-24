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Лоза пожаловался на советскую власть
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Лоза рассказал, как сложилась бы его жизнь, если бы не было СССР 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Юрий Лоза на своей странице в Facebook раскритиковал советскую власть в ответ на сообщение одного из подписчиков. Тот заявил, что исполнитель "играл бы в лаптях по трактирам, если бы не большевики".
"Не было бы никакого железного занавеса и, учитывая сырьевые возможности, интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, к моменту моего появления на свет (1954 год — Прим. ред.) страна была бы развитой, богатой и цивилизованной", — считает Лоза.
Он также рассказал об истории свое семьи: оба деда музыканта, по словам певца, были расстреляны.
"Мой отец, даже если бы попал в ту же самую аварию, не стал бы инвалидом, потому что платный лечащий врач поборолся бы за его ногу и не стал бы её на всякий случай отрезать, как это сделал представитель хвалёной бесплатной медицины", — отметил исполнитель. Он также посетовал, что отцу не удалось добиться успехов в карьере из-за клейма "сына врага народа". Мать музыканта, по его словам, попала под сфабрикованное дело.
В отношении своей судьбы Юрий Лоза также высказал ряд предположений. Он заявил, что остался бы музыкантом, но "получал бы не 12 рублей с концерта, а весомую часть от сборов". При этом он считает, что в сложившейся ситуации ему удалось бы заработать значительную сумму денег, так как авторские права были бы лучше защищены.
"Я бы обеспечил своих потомков до пятого колена и с уверенностью смотрел бы в завтрашний день", — подытожил Лоза.
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