Меньшова ответила Успенскому

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 2 Мар 2018 в 3:08 PST

В начале апреля начали выходить новые серии мультфильма «Простоквашино». Однако уже первые серии понравились не всем зрителям. Многие раскритиковали мультипликационную картину за слишком большое количество современных деталей. Также зрителей возмутила грубая ошибка, допущенная создателями. Отчества Дяди Федора и его сестры Веры Павловны, которая появляется в новой серии мультфильма, не совпадают. Отца семейства зовут Дмитрий, а не Павел, но создатели исправлять недочет не стали.