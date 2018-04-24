Меньшова ответила Успенскому

В начале апреля начали выходить новые серии мультфильма «Простоквашино». Однако уже первые серии понравились не всем зрителям. Многие раскритиковали мультипликационную картину за слишком большое количество современных деталей. Также зрителей возмутила грубая ошибка, допущенная создателями. Отчества Дяди Федора и его сестры Веры Павловны, которая появляется в новой серии мультфильма, не совпадают. Отца семейства зовут Дмитрий, а не Павел, но создатели исправлять недочет не стали.
Недавно 80-летний Эдуард Успенский подал заявление в прокуратуру, так как хочет защитить свои авторские права. По его словам, он не давал согласия на использование персонажей мультфильма, а права на них принадлежат именно ему. Также писатель адресовал письмо знаменитостям, которые озвучивают новый мультфильм. Он обвинил их в продажности и попросил отказаться от участия в озвучке. "Чувства, которые я испытываю после прочтения открытого письма г-на Успенского, это — горечь и сожаление", — прокомментировала случившееся Юлия Меньшова, которая озвучивает маму Дяди Федора.
"Сожаление, что Эдуард Николаевич решил обратиться к артистам, которые никаким образом не соотносятся с теми личными претензиями, которые Эдуард Николаевич имеет к студии «Союзмультфильм»", — пояснила телеведущая.
Она отметила, что ей обидно было читать слова Успенского, которые он выбрал для изъяснения своей позиции. Меньшова надеется, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем и справедливость восторжествует. Она не сомневается, что если писатель подал справедливый "иск", то суд назначит штрафы и другие меры наказания. Однако Юлия считает обвинения Успенского, которые он изложил в письме к актерам, беспрецедентным и возмутительным случаем, сообщает издание "Комсомольская правда".