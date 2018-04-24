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Гордон сцепилась с Довлатовой
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Гордон сцепилась с Довлатовой 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Instagram
Две молодые мамы не смогли прийти к единому мнению насчет кормления грудью в общественных местах. По мнению Екатерины Гордон, в этом процессе нет ничего предосудительного и извращенного. Малышу можно дать грудь, когда ему это потребуется.
Алла Довлатова в ответ на такое заявление обвинила Гордон в недостатке мужского внимания, поскольку та готова оголить грудь на публике. Радиоведущая подробно высказала свое мнение в блоге, заявив, что для современных мам создано множество условий, существуют специально отведенные места в супермаркетах и других заведениях. Алла даже продемонстрировала специально заготовленный для этого случая аксессуар в виде большого трикотажного снуда, под который можно спрятать ребенка.
Мнение подписчиков Гордон и Довлатовой разделились. Многие поддержали последнюю, поскольку посчитали, что грудь во время кормления ребенка лучше скрывать от посторонних. Другие не нашли в этом вопросе ничего зазорного: «У нас в этом обществе всё гипертрофированно. В советское время секса не было, а грудью кормили везде и никого это не смущало! А сегодня столько грязи и разврата, но внимание надо направить на кормящую женщину. В общественных местах появляться в шортах-трусах можно, а кормить грудью нельзя…»
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