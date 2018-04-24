Семья Avicii прокомментировала его гибель

Семья диджея Avicii впервые прокомментировала его гибель

Семья шведского диджея Тима Берглинга, известного под сценическим псевдонимом Avicii (Авичи), впервые после его смерти опубликовала официальное обращение к поклонникам музыканта, пишет NME.

Родные Avicii поблагодарили всех за поддержку и добрые слова. "Мы благодарны всем, кто любил музыку Тима и хранит драгоценные воспоминания о его песнях. Спасибо за все акции в память о Тиме, за ваши собрания, за церковные колокола, которые звонили его музыку, за посвящения на фестивале Coachella и минуты тишины по всему миру", — говорится в письме семьи.

"Мы также благодарны за уважение к нашему личному пространству в это трудное время. Хочется, чтобы так и продолжалось", — попросили родные.

О конкретных причинах смерти перенесшего несколько лет назад удаление желчного пузыря и аппендикса музыканта в письме семьи не говорится.

Ранее полицейские заявили, что не нашли криминального следа в смерти 28-летнего музыканта и не считают ее подозрительной.