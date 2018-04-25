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Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
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Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста 

Lenta.ru 2 часа назад
Актриса театра и кино Лариса Луппиан рассказала о том, как ее замужество с Михаилом Боярским оказалось под угрозой из-за пристрастия артиста к алкоголю. Она выступила на передаче «Судьба человека», видеозапись интервью опубликовано на YouTube-канале «Россия 1».
По словам Луппиан, после съемок в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» Боярский и его коллеги стали постоянно встречаться и выпивать. «70-е годы — это очень пьющее время. Сейчас молодежь занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, а нам не повезло с нашими мужчинами. Очень многие уже поумирали, потому что они пили жутко, просто страшно», — поведала Луппиан.
«Очень тяжело это вспоминать. Тяжело было в семье, тяжело детям нашим было, матерям. Страна вообще спивалась вся», — добавила она.
Артистка подчеркнула, что употребление алкоголя не отвлекало Боярского от карьеры.
«Несмотря на то, что это, конечно, было, Миша очень много работал. Он снялся в огромном количестве фильмов, он сыграл огромное количество концертов и спектаклей», — отметила Луппиан.
Она рассказала, что после аварии, в которую попал Боярский, ему запретили пить.
«Я все-таки решила развестись с Мишей, потому что после аварии он все равно периодически пил, и мне было очень тяжело», — вспомнила она.
В день, когда супругов должны были развести, Боярский попал в больницу с приступом панкреатита. «Он чуть не умер. Его вытащили, можно сказать, с того света», — подчеркнула Луппиан. По ее словам, произошедшее заставило ее дать актеру второй шанс.
65-летняя Лариса Луппиан снялась в таких фильмах, как «Ты не сирота» и «Поздняя встреча», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Гончие». Она вышла замуж за Боярского более 40 лет назад.
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Комментарии33  Ещё 8 источников 
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