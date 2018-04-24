Меньшову обвинили в продажности

Создатель «Простоквашино» обвинил Юлию Меньшову и ее коллег в продажности

Новые серии мультфильма «Простоквашино» начали выходить с 3 апреля 2018 года. Всего их будет 30, и длиться они будут по шесть минут. Первая серия была неоднозначно встречена зрителями — многие раскритиковали мультфильм за слишком большое количество "современных" деталей. Кроме того, что еще до выхода мультфильма зрители нашли в нем серьезную ошибку. Отчества Дяди Федора и его сестры Веры Павловны, которая появится в новой серии мультфильмов «Простоквашино», не совпадают. Отца семейства зовут Дмитрий, а не Павел, однако создатели ничего не стали исправлять.

Недавно стало известно, что 80-летний Эдуард Успенский подал заявление в Прокуратуру с намерением защитить свои авторские права. Он заявляет, что права на персонажей фильма принадлежат ему и используются без его согласия. «Выпущенная новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов и созданных мной персонажей. Незаконный выпуск фильма осуществлен в сговоре с компанией „Данон“, — пишет Успенский.