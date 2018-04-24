На Пугачеву подали в суд

Одесситка пожаловалась в суд на «не дающую покоя» Пугачеву

В Татарбунарский районный суд Одесской области поступило заявление местной жительницы на шоу-бизнес в целом и певицу Аллу Пугачеву в частности. Об этом сообщается на сайте инстанции.

В суде рассказали, что одесситка пожаловалась на «крылья» Пугачевой, с помощью которых певица «может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет».

По словам заявительницы, она хотела переехать в другой город, чтобы устроиться на работу, но «Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя». Жительница Одессы попросила суд «принять меры».

В суде заявили, что не могут рассмотреть заявление женщины, так как оно не соответствует требованиям процессуального законодательства.