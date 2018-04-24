Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом

Тина Канделаки впервые рассказала о романе с Брюсом Уиллисом

Телеведущая Тина Канделаки поделилась секретами личной жизни во время выступления на Synergy Insight Forum. Она рассказала о своем несостоявшемся романе с голливудским актером Брюсом Уиллисом

Тина Канделаки разоткровенничалась перед публикой. По ее словам, Брюс Уиллис сам изъявил желание познакомиться с ней и принять участие в ее программе «Истории в деталях», однако она до последнего момента считала, что это розыгрыш.

«Мне каждый день от него звонили, сообщали о том, что Уиллис озвучивает какой-то мультик, где играет зайчика. Мы с моим продюсером решили, что участвуем в программе «Розыгрыш» на Первом канале. А потом нам внезапно назначили встречу с Брюсом Уиллисом в ГЦКЗ «Россия», что окончательно убедило нас в нереальности происходящего. И в том, что скорее всего, вместо Уиллиса мы увидим Нагиева. Но на встречу мы все-таки приехали», — вспоминает Канделаки.

Опасения насчет розыгрыша оказались напрасны — познакомиться с телезвездой приехал лично Брюс Уиллис.

«Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Потом мы со съемочной группой рассказали Брюсу, что мы были уверены, что это розыгрыш. Брюс нас потом троллил, говорил: «Ну сколько раз я спасал мир в вашем воображении?» — говорит телеведущая.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 23 Апр 2018 в 10:06 PDT Спустя несколько дней ей позвонили его менеджеры и сообщили, что Уиллис уезжает и хочет с ней попрощаться. На последней встрече актер позвал Канделаки с собой в США , однако она ответила ему отказом, так как не захотела радикально менять свою жизнь, пишет « Комсомольская правда ».

Позже Канделаки написала в социальной сети Instagram, что на форуме рассказывала не только о знакомстве с Брюсом Уиллисом, но и об испытаниях, подстерегавших ее в начале карьеры и научивших ее обращать любое поражение на пользу.