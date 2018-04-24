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Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
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Тина Канделаки впервые рассказала о романе с Брюсом Уиллисом 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Тина Канделаки поделилась секретами личной жизни во время выступления на Synergy Insight Forum. Она рассказала о своем несостоявшемся романе с голливудским актером Брюсом Уиллисом.
Тина Канделаки разоткровенничалась перед публикой. По ее словам, Брюс Уиллис сам изъявил желание познакомиться с ней и принять участие в ее программе «Истории в деталях», однако она до последнего момента считала, что это розыгрыш.
«Мне каждый день от него звонили, сообщали о том, что Уиллис озвучивает какой-то мультик, где играет зайчика. Мы с моим продюсером решили, что участвуем в программе «Розыгрыш» на Первом канале. А потом нам внезапно назначили встречу с Брюсом Уиллисом в ГЦКЗ «Россия», что окончательно убедило нас в нереальности происходящего. И в том, что скорее всего, вместо Уиллиса мы увидим Нагиева. Но на встречу мы все-таки приехали», — вспоминает Канделаки.
Опасения насчет розыгрыша оказались напрасны — познакомиться с телезвездой приехал лично Брюс Уиллис.
«Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Потом мы со съемочной группой рассказали Брюсу, что мы были уверены, что это розыгрыш. Брюс нас потом троллил, говорил: «Ну сколько раз я спасал мир в вашем воображении?» — говорит телеведущая.
Спустя несколько дней ей позвонили его менеджеры и сообщили, что Уиллис уезжает и хочет с ней попрощаться. На последней встрече актер позвал Канделаки с собой в США, однако она ответила ему отказом, так как не захотела радикально менять свою жизнь, пишет «Комсомольская правда».
Позже Канделаки написала в социальной сети Instagram, что на форуме рассказывала не только о знакомстве с Брюсом Уиллисом, но и об испытаниях, подстерегавших ее в начале карьеры и научивших ее обращать любое поражение на пользу.
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