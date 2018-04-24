Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками

Лолита рассказала о шопинге в Китае и недоразумении с пограничниками

Певица Лолита Милявская в аккаунте в социальной сети рассказала о небольшом путешествии в Китай из Благовещенска, где она находится на гастролях.

Вечером перед поездкой Лолита опубликовала видео двух берегов Амура — российского и китайского.

"Я могу вам честно сказать, у наших подсветка даже круче!", — сказала певица и добавила, что она счастлива, что "у нас такая офигенная страна".

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 21 Апр 2018 в 8:08 PDT На следующий день Лолита отправилась в Китай и поделилась оттуда видео с местного "птичьего рынка", где продают маленьких черепах, морских свинок, хомяков и щенков.

Возвращение обратно не прошло для певицы без приключений, о которых она также рассказала в видео. Китайский пограничник задержал Лолиту на 15 минут, затем позвал переводчика, который спросил: "Вы мужчина или женщина?"