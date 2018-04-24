Дочь поддерживает Зудину после смерти Табакова

12 марта не стало Олега Табакова. Артист скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Табакова, но чуда так и не произошло. 15 марта состоялись похороны артиста, его тело предали земле на Новодевичьем кладбище.
На днях исполнилось 40 дней со дня смерти артиста. Родные и друзья устроили закрытые поминки в новом здании «Табакерки» на Сухаревской площади. Незадолго до этого вдова Табакова Марина Зудина нашла в себе силы пообщаться с журналистами и дала интервью, в котором рассказала, как справляется с утратой.
«Моя дочь мне очень правильно сказала: «Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа нам будет помогать». И я в это верю», — поделилась актриса.
Также Марина прокомментировала назначение Владимира Машкова на пост руководителя "Табакерки". Для нее было важно, чтобы преемником Табакова стал достойный человек, который продолжит его дело.
«Мне стало спокойно. Как бы ни складывалась моя жизнь в театре, важно, чтобы дело, которому посвятил Олег Павлович свою жизнь, жило. Вот это самое главное. У меня есть вера, что это будет так и «Табакерке» предстоит новый взлет, будет новый виток. Олег Павлович считал, что Володя Машков обладает огромным режиссерским талантом» — рассказала Зудина для "Аргументы и факты".