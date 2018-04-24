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Семенович сделала откровенное признание
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Анна Семенович сделала откровенное признание 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: ann_semenovich
Певица отметила, что во время профессионального занятия спортом (Семенович занималась фигурным катанием) она очень верила в приметы. Например, Анна выходила на лед исключительно с левой ноги. В обычной жизни Семенович боялась встретить черную кошку, переходящую дорогу, и опасалась прочих суеверий.
"Работает только то, во что мы верим, мы внушаем себе, что если будем соблюдать определенные закономерности в действиях, то день сложиться отлично!" — сделала вывод артистка.
Она добавила, что в суевериях нет ничего плохого, ведь у каждого человека есть свои приметы и привычки, которые помогают ему сохранять душевное спокойствие и веру в счастье.
Многие поклонники отметили, что стараются избавиться от влияния примет, ведь так жить становится намного проще и пропадает необоснованный страх "сделать что-то не так" и привлечь тем самым несчастье.
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