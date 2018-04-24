Анна Семенович сделала откровенное признание

Певица отметила, что во время профессионального занятия спортом ( Семенович занималась фигурным катанием) она очень верила в приметы. Например, Анна выходила на лед исключительно с левой ноги. В обычной жизни Семенович боялась встретить черную кошку, переходящую дорогу, и опасалась прочих суеверий.

"Работает только то, во что мы верим, мы внушаем себе, что если будем соблюдать определенные закономерности в действиях, то день сложиться отлично!" — сделала вывод артистка.

Она добавила, что в суевериях нет ничего плохого, ведь у каждого человека есть свои приметы и привычки, которые помогают ему сохранять душевное спокойствие и веру в счастье.

Многие поклонники отметили, что стараются избавиться от влияния примет, ведь так жить становится намного проще и пропадает необоснованный страх "сделать что-то не так" и привлечь тем самым несчастье.