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Киркоров поделился обедом с Бузовой
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Бузова откусила горячую сосиску Киркорова 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова колесит по стране с гастролями. В Сочи поющая ведущая встретилась с Филиппом Киркоровым и опубликовала пикантное видео, на котором запечатлена с поп-королем отечественной эстрады.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Ольга Бузова выложила короткий ролик из ресторана в Сочи, где поужинала с Филиппом Киркоровым. В кадр попал пикантный момент, как поп-король российской эстрады накормил поющую ведущую горячими сосисками. По признанию артистов, угощение получилось сочным и вкусным.
"Ой, горячая сосисочка!" — сказал Филипп, подавая Ольге еду, а та, откусывая, рассмеялась.
В Сети уже распространилось это видео, оно стало вирусным. Пользователи неоднозначно отнеслись к ролику с участием Бузовой и Киркоровым. "Фуууу (((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Что это было?", "я хочу это развидеть ((", "два транса сидят…", "Чет мне за них стыдно)", "Киркорыч не по Бузовым же, а?", "Опять Бузова и Киркоров… Им никто не верит! Пусть не пытаются даже!"
instagram.com/buzova86
Ранее на гала-ужине премии МУЗ-ТВ Ольга исполнила свой новый хит "Она не боится", причем, по ее словам, в этот раз она пела без фонограммы.
"Мы это услышали", — ответил ей сидевший прямо перед певицей Филипп Киркоров.
Кстати, в ходе выступления Ольга пела будто бы специально для него. Бузова эротично склонилась над Киркоровым, исполняя композицию, после чего не растерявшийся артист поднял ее и поставил на стул.
"Когда тебя поддерживают короли, а не какая-то мишура, ничего не страшно. И запомните: миром правит любовь", — заявила Бузова.
Затем Филипп закинул Ольгу себе на плечо.
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