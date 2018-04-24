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Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
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Кардашьян откликнулась на протесты в Армении 

Ридус 44 минуты назад
Фото: © FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Американская звезда телешоу Ким Кардашьян прокомментировала события на своей родине в Армении, назвав отставку премьер-министра Сержа Саргсяна «историческим днем».
«Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирном протесте и смогли изменить ситуацию. Это исторический день для Армении», — написала она в своем фотоблоге.
В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян в своем обращении к гражданам заявил, что к народным волнениям в стране приведи отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности среди населения.
«Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению», — приводит его слова Sputnik Армения.
Как сообщал «Ридус», накануне многолетний бессменный лидер Армении Сергж Саргсян был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра после 10 дней непрекращающихся массовых протестов и перехода армии на сторону протестующих. Оппозиционный депутат Никол Пашинян, который возглавлял до своего ареста уличные акции, был освобожден из-под стражи.
Реакция официальных лиц в России на события в Армении оказалось сдержанно-позитивной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их внутренним делом страны, а представитель МИД Мария Захарова назвала армян великим народом.
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