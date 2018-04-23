45-летний Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз

Голливудский актер опубликовал в микроблоге первое фото новорожденной дочери и назвал ее имя.

О том, что Дуэйн Джонсон станет отцом в третий раз стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда в микроблоге актера появилась фотография его старшей дочери Жасмин на фоне елки. Плакат за спиной малышки гласил: "Это девочка, не могу дождаться момента, когда стану большой сестренкой! И наконец-то буду главной", — говорилось в сообщении.

В понедельник вечером на странице голливудской звезды в соцсетях было опубликовано трогательное фото, где Дуэйн Джонсон запечатлен на руках с новорожденной дочерью. Новоиспеченные родители назвали девочки Тианой. В публикации актер поблагодарил свою избранницу за столь щедрый подарок.

Публикация от therock (@therock) 23 Апр 2018 в 10:52 PDT