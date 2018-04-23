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Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз
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45-летний Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBALLOOK
Голливудский актер опубликовал в микроблоге первое фото новорожденной дочери и назвал ее имя.
О том, что Дуэйн Джонсон станет отцом в третий раз стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда в микроблоге актера появилась фотография его старшей дочери Жасмин на фоне елки. Плакат за спиной малышки гласил: "Это девочка, не могу дождаться момента, когда стану большой сестренкой! И наконец-то буду главной", — говорилось в сообщении.
В понедельник вечером на странице голливудской звезды в соцсетях было опубликовано трогательное фото, где Дуэйн Джонсон запечатлен на руках с новорожденной дочерью. Новоиспеченные родители назвали девочки Тианой. В публикации актер поблагодарил свою избранницу за столь щедрый подарок.

Публикация от therock (@therock)

Напомним, что Дуэйн Джонсон и Лорен Хэшиан вместе уже более девяти лет. Два года назад у пары родилась дочь Жасмин. Также у актера есть 16-летняя дочь Симон от предыдущих отношений. Девушка близко общается со своим родителем и довольно часто выходит с ним в свет.
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