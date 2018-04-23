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Пелагею обвинили в цинизме
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Пелагею обвинили в цинизме и неискренности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Финал шоу «Голос. Дети», которое выходит на «первой кнопке», вызвал неоднозначную реакцию публики. Если быть точнее, то имеется в виду номер Пелагеи, которая вместе со своими учениками Рутгером Гарехтом, Вероникой Сыромлей и Эден Голан исполнила украинскую народную песню «Цветет терен». Весь квартет был одет в вышиванки, а на головах девушек были надеты венки.
Ролик на эту композицию за пару дней набрал почти 260 тысяч просмотров. Однако если российские зрители оценили красоту голосов исполнителей, то со стороны украинских националистов посыпались оскорбительные замечания, особенно в адрес Пелагеи.
Они закидали певцов грубыми эпитетами, особенно подчеркивая, что, хотя россияне, мол, на людском языке и запели, но все равно чувствуется акцент и зря они выбрали такую песню, раз ненавидят все украинское. Кроме этого, горе-комментаторы по какой-то причине еще умудрились обвинить наставницу в том, что она действует как данайцы, дары приносящие. «Цинизм и неискренность Пелагеи зашкаливает», — цитирует высказывания ограниченных во всех смыслах лиц сайт Dni.ru.
Напомним, что из-за лояльности к крымским событиям Пелагея, как и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, была занесена в базу запрещенного в России экстремистского портала «Миротворец».
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