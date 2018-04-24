Звезды сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец», собирающего «черный список» врагов Украины , попали новые российские актеры, сообщает RT.

Как объясняют авторы «Миротворца», эти артисты были внесены в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».