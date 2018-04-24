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Звезды сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»
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Звезды сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В базу украинского сайта «Миротворец», собирающего «черный список» врагов Украины, попали новые российские актеры, сообщает RT.
В список, в частности, попал заслуженный артист России Андрей Леонов — исполнитель одной из главных ролей в сериале «Папины дочки», сын народного артиста СССР Евгения Леонова. Также в стоп-листе «Миротворца» оказались звезды сериала «Сваты», актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.
Как объясняют авторы «Миротворца», эти артисты были внесены в список из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины».
Ранее российский певец Сергей Трофимов попал в черный список «Миротворца».
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