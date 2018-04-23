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Бузова открывает ресторан в Москве
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Бузова открывает ресторан в Москве 

News.ru 44 минуты назад
Фото: buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова готовится к открытию своего первого ресторана в центре Москвы. В BUZfood можно будет быстро и недорого поесть, при этом еда не будет вредной, как обычный фастфуд.
Меню нового ресторана будет включать в себя салаты, горячее, напитки, в общем, как пообещала сама певица, еда будет полезной, но доступной.
Ранее Бузова замахнулась на ещё один проект: певица объявила о создании собственной криптовалюты. На прошлой неделе началась перепродажа криптовалюты BuzCoin, в которую, впрочем, не советуют вкладывать деньги, так как всё это больше напоминает благотворительность, нежели инвестиции.
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