Ещё
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана 

Дни.ру 1 час назад
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина пострадал от стихии. Рабочие оперативно устранили повреждения.
Снимки серьездных разрушений во дворе звезд в подмосковном селе Грязь опубликовал в Instagram сам Максим. К большой радости фанатов, никто из членов знаменитой семьи и их окружения не пострадал.
"Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P. S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", — написал юморист под фото.
Поклонники тут же отреагировали на пост. Они очень обрадовались, что обошлось без человеческих жертв и выразили сожаление по поводу упавшего дерева.
"Липу жаль хорошее дерево полезное. Новое надо посадить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Жалко липу😞 Какая у нее дальнейшая судьба? Пойдет на дрова😭", "Жаль липу, хорошо, что никто из людей не пострадал", "Вот это да! Хорошо что никого не зацепило!", "Ох ничего себе! Хорошо что никто не пострадал", "Да уж, с погодой перебор какой то твориться, липы по 200 лет росли себе и не падали во время ураганов которых за 200 лет не мало было, а тут падать стали не пойми с чего!", "Кашмар такое дерево😳😳 ведь и убить кого нибудь могло!", "хорошо, что всё хорошо закончилось…", "Липу жалко конечно".
Дни.ру: последние новости
Валерия не позвала сына на свой праздник Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
Комментарии4  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение192
Саргсян подал в отставку324
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир37
Кейт Миддлтон родила42
У россиян снова попросят денег256
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение