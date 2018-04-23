Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана

Снимки серьездных разрушений во дворе звезд в подмосковном селе Грязь опубликовал в Instagram сам Максим. К большой радости фанатов, никто из членов знаменитой семьи и их окружения не пострадал.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Апр 2018 в 1:48 PDT "Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P. S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", — написал юморист под фото.

Поклонники тут же отреагировали на пост. Они очень обрадовались, что обошлось без человеческих жертв и выразили сожаление по поводу упавшего дерева.

"Липу жаль хорошее дерево полезное. Новое надо посадить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Жалко липу😞 Какая у нее дальнейшая судьба? Пойдет на дрова😭", "Жаль липу, хорошо, что никто из людей не пострадал", "Вот это да! Хорошо что никого не зацепило!", "Ох ничего себе! Хорошо что никто не пострадал", "Да уж, с погодой перебор какой то твориться, липы по 200 лет росли себе и не падали во время ураганов которых за 200 лет не мало было, а тут падать стали не пойми с чего!", "Кашмар такое дерево😳😳 ведь и убить кого нибудь могло!", "хорошо, что всё хорошо закончилось…", "Липу жалко конечно".