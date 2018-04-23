Валерия не позвала сына на праздник

Валерия не позвала сына на свой праздник

Валерия отметила 50-летие масштабным концертом на сцене "Крокус Сити Холла". А после премьеры программы "К Солнцу" с артисткой встретился корреспондент Dni.Ru

Эту программу, как признается артистка, она начала обсуждать с режиссером еще два года назад, а непосредственно постановка заняла полгода плотной работы. "В итоге 99 процентов того, что мы задумали, удалось осуществить. Самым же сложным для меня оказались полеты над сценой, потому что я очень боюсь высоты", — призналась Валерия.

Вместе с ней на сцену выходила Анна Шульгина — мама и дочь спели дуэтом. А вот сын-пианист Арсений в этот раз на сцене не появился.

"В моей прошлой программе его появление было оправдано — он был маленький и всем было интересно на него смотреть, к тому же его программа вписывалась в исполняемый мною репертуар, а теперь у меня другое по концепции шоу и его присутствие было странным, — пояснила Валерия. — К тому же он сам видит себя немного иначе. И притягивать его появление в рамках шоу за ушли мне не хотелось".

Подготовка масштабного шоу стоила артистке больших физических затрат.

"Последний месяц каждый день я вставала в 8 утра, шла на силовую тренировку, потом ехала на музыкальную репетицию, потом на танцевальный класс, и возвращалась домой только в 12 ночи, — вспоминает артистка. — Питалась же я в машине, жилами перекусами, поскольку времени на полноценный прием пищи не было вообще".

Жизнь в подобном ритме "на износ", конечно, сказалась на самочувствии артистки.