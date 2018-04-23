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Валерия не позвала сына на праздник
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Скончался басист группы "Сектор газа"

Валерия не позвала сына на свой праздник 

Дни.ру 3 часа назад
Валерия отметила 50-летие масштабным концертом на сцене "Крокус Сити Холла". А после премьеры программы "К Солнцу" с артисткой встретился корреспондент Dni.Ru.
Эту программу, как признается артистка, она начала обсуждать с режиссером еще два года назад, а непосредственно постановка заняла полгода плотной работы. "В итоге 99 процентов того, что мы задумали, удалось осуществить. Самым же сложным для меня оказались полеты над сценой, потому что я очень боюсь высоты", — призналась Валерия.
Вместе с ней на сцену выходила Анна Шульгина — мама и дочь спели дуэтом. А вот сын-пианист Арсений в этот раз на сцене не появился.
"В моей прошлой программе его появление было оправдано — он был маленький и всем было интересно на него смотреть, к тому же его программа вписывалась в исполняемый мною репертуар, а теперь у меня другое по концепции шоу и его присутствие было странным, — пояснила Валерия. — К тому же он сам видит себя немного иначе. И притягивать его появление в рамках шоу за ушли мне не хотелось".
Подготовка масштабного шоу стоила артистке больших физических затрат.
"Последний месяц каждый день я вставала в 8 утра, шла на силовую тренировку, потом ехала на музыкальную репетицию, потом на танцевальный класс, и возвращалась домой только в 12 ночи, — вспоминает артистка. — Питалась же я в машине, жилами перекусами, поскольку времени на полноценный прием пищи не было вообще".
Жизнь в подобном ритме "на износ", конечно, сказалась на самочувствии артистки.
"Я приболела, и врачи сказали, что срочно надо поднимать гемоглобин, — призналась Валерия. — Мне посоветовали купить и есть печень трески. Это такая жирная гадость, что просто б-р-р! Но я съела целую банку".
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