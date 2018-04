Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео

Звонарь голландской колокольни Домского собора исполнил фрагменты композиций Wake Me Up, Hey Brother и Without You.

Звонарь Домского собора в голландском городе Утрехт Мальгош Фибих почтил память скончавшегося диджея Тима Берглинга, известного, как Avicii.

Он исполнил на колоколах фрагменты знаменитых композиций музыканта: Wake Me Up, Hey Brother и Without You. Запись опубликована в YouTube.

Ранее Фибих аналогичным образом почтил память Честера Беннингтона из Linkin Park и Дэвида Боуи