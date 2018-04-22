Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео 

Звонарь голландской колокольни Домского собора исполнил фрагменты композиций Wake Me Up, Hey Brother и Without You.
Звонарь Домского собора в голландском городе Утрехт Мальгош Фибих почтил память скончавшегося диджея Тима Берглинга, известного, как Avicii.
Он исполнил на колоколах фрагменты знаменитых композиций музыканта: Wake Me Up, Hey Brother и Without You. Запись опубликована в YouTube.
Ранее Фибих аналогичным образом почтил память Честера Беннингтона из Linkin Park и Дэвида Боуи.
Шведский музыкант DJ Avicii ушел из жизни 20 апреля в оманском городе Маскат в возрасте 28 лет. Причина смерти не известна, однако по данным его друзей, артист испытывал проблемы со здоровьем.