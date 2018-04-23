Дима Билан вспомнил прошлое

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 21 Апр 2018 в 2:31 PDT С этой композицией артист выступал на конкурсе "Евровидение" в 2008 году и смог завоевать первое место. Билан отметил, что клипу "Believe" исполняется 10 лет. "Целая история — как одно мгновение! А вы помните?", — спросил у своих поклонников Билан.

Певец поблагодарил своего продюсера Яну Рудковскую , фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона за участие в клипе. По сюжету клипа четверо артистов организовывают благотворительный концерт, выручка от которого идет на операцию мальчику, больному лейкемией. В финале истории Билан встречается с ребенком, который делает свои первые шаги после операции.

"Я помню все детали съемки и разговоры о надежде! Но тему инклюзивности… мы начали обнимать первыми! И говорили об этом одни из первых! Каждому, кто нуждается в поддержке духа — я с вами! Спасибо вам!" — написал Дима Билан.

Поклонники отметили, что этот клип — одно из самых осмысленных и трогательных видео на российской эстраде.