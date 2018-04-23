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Билан вспомнил прошлое
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Дима Билан вспомнил прошлое 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С этой композицией артист выступал на конкурсе "Евровидение" в 2008 году и смог завоевать первое место. Билан отметил, что клипу "Believe" исполняется 10 лет. "Целая история — как одно мгновение! А вы помните?", — спросил у своих поклонников Билан.
Певец поблагодарил своего продюсера Яну Рудковскую, фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона за участие в клипе. По сюжету клипа четверо артистов организовывают благотворительный концерт, выручка от которого идет на операцию мальчику, больному лейкемией. В финале истории Билан встречается с ребенком, который делает свои первые шаги после операции.
"Я помню все детали съемки и разговоры о надежде! Но тему инклюзивности… мы начали обнимать первыми! И говорили об этом одни из первых! Каждому, кто нуждается в поддержке духа — я с вами! Спасибо вам!" — написал Дима Билан.
Поклонники отметили, что этот клип — одно из самых осмысленных и трогательных видео на российской эстраде.
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