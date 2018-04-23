Китайцы приняли Лолиту за мужчину

Китайцы перепутали Лолиту с мужчиной и держали на границе

Певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram сообщила о проблеме, которая возникла у нее на российско-китайской границе.

Историю об этом артистка рассказала на видео, снятом в Благовещенске.

По ее словам, во время перехода в Россию китайский пограничник взял ее паспорт, «долго его вертел в руках, потом отобрал» и отошел на 15 минут.

«Потом пришел почти с переводчиком, который мне сказал: «Ты женщина или мужчина?» — рассказала певица.

Милявская на это ответила: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Артистка добавила, что китайцы не смогли перевести ее фразу, но все же пропустили в Россию минут через пять.