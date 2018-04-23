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Китайцы приняли Лолиту за мужчину
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Китайцы приняли Лолиту за мужчину 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайцы перепутали Лолиту с мужчиной и держали на границе
Певица Лолита Милявская на своей странице в Instagram сообщила о проблеме, которая возникла у нее на российско-китайской границе.
Историю об этом артистка рассказала на видео, снятом в Благовещенске.
По ее словам, во время перехода в Россию китайский пограничник взял ее паспорт, «долго его вертел в руках, потом отобрал» и отошел на 15 минут.
«Потом пришел почти с переводчиком, который мне сказал: «Ты женщина или мужчина?» — рассказала певица.
Милявская на это ответила: «Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть». Артистка добавила, что китайцы не смогли перевести ее фразу, но все же пропустили в Россию минут через пять.
21 апреля Лолита Милявская выступила с концертом в Благовещенске. По данным «Амур.инфо», она заявила, что у россиян «офигенная страна, где через дорогу можно перейти в Китай и обратно и тебе за это ничего не будет, только всего лишь две с чем-то тысячи рублей».
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