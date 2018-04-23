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Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой
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Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сводная внучка актера Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему будущему убийце Ламару Давенпорту, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом, пишет New York Daily News.
Такое обвинение было озвучено в пятницу во время слушания в суде по делу об убийстве сводной внучки Фримена в 2015 году.
"Идена Хайнс поделилась секретом с Ламаром Давенпортом и другими, о том что ее дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения", — передает издание слова адвоката Энни Костанцо из здания суда.
Однако, как пишет газета, неизвестно, зачем такая информация могла понадобиться на заседании суда.
Впервые сообщения о возможной сексуальной связи Фримена со сводной внучкой появились в 2009 году, а три года спустя в Сети распространялась информация о том, что они могут пожениться. Однако Фримен и Хайнс назвали эти сообщения ложными.
Восьмидесятилетний актер Морган Фримен известен по таким фильмам, как "Побег из Шоушенка", "Пока не сыграл в ящик", "Малышка на миллион". В 2005 году актер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Уличный парень".
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