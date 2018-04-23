Волочкова готова обучить внучку Пугачевой

Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой

Анастасия Волочкова высказала готовность обучить внучку Аллы Пугачевой Клаву балетному мастерству. По словам скандально известной балерины, она прошла огонь, воду и медные трубы на пути к успеху.

Жизнь шестилетней дочери Кристины Орбакайте Михаила Земцова Клавдии расписана по минутам: она поет, участвует в модных показах, ходит на праздники к свои сверстникам, занимается учебой и спортом, а еще много времени уделяет балету.

"Я думала, если у меня будет девочка, я хотела ее отдать в балет сразу", — заключила Кристина Орбакайте в беседе с журналистами.

Дочь Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой призналась, что переживает из-за роста наследницы — за год девочка вытянулась, а, как известно, в балете не приветствуются высокие танцовщицы, потому что им сложно найти подходящих партнеров.

"Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание. В репертуарных театрах тяжеловато", — констатировала Кристина Орбакайте.

Впрочем, сама Анастасия Волочкова не видит у Клавы никаких препятствий для достижения успеха. Более того, балерина готова сама всему обучить шестилетнюю девочку.

"Я прошла огонь, воду и медные трубы — все, что можно. И, конечно, Клава должна быть готова к миру и очень большой конкуренции. И уж то, что мне суждено было пройти, наверное, мало кому было под силу, поэтому мне есть, что ей сказать", — цитирует Анастасию Волочкову программа "Ты не поверишь!"