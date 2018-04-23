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Волочкова готова обучить внучку Пугачевой
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Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: orbakaite_k
Анастасия Волочкова высказала готовность обучить внучку Аллы Пугачевой Клаву балетному мастерству. По словам скандально известной балерины, она прошла огонь, воду и медные трубы на пути к успеху.
Жизнь шестилетней дочери Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдии расписана по минутам: она поет, участвует в модных показах, ходит на праздники к свои сверстникам, занимается учебой и спортом, а еще много времени уделяет балету.
"Я думала, если у меня будет девочка, я хотела ее отдать в балет сразу", — заключила Кристина Орбакайте в беседе с журналистами.
Дочь Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой призналась, что переживает из-за роста наследницы — за год девочка вытянулась, а, как известно, в балете не приветствуются высокие танцовщицы, потому что им сложно найти подходящих партнеров.
"Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание. В репертуарных театрах тяжеловато", — констатировала Кристина Орбакайте.
Впрочем, сама Анастасия Волочкова не видит у Клавы никаких препятствий для достижения успеха. Более того, балерина готова сама всему обучить шестилетнюю девочку.
"Я прошла огонь, воду и медные трубы — все, что можно. И, конечно, Клава должна быть готова к миру и очень большой конкуренции. И уж то, что мне суждено было пройти, наверное, мало кому было под силу, поэтому мне есть, что ей сказать", — цитирует Анастасию Волочкову программа "Ты не поверишь!"
Действительно, при росте 173 см артистка танцевала все сольные партии в Большом театре. Однако взлет Анастасии Волочковой был недолгим. По слухам, через какое-то время из балетной труппы танцовщицу со скандалом уволили из-за лишнего веса и роста.
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