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Энтони Хопкинс озадачил поклонников
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Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Знаменитый актер Энтони Хопкинс опубликовал странный пост в социальной сети Twitter. Однако некоторым поклонникам видео, которое выложил актер, пришлось по душе.
​"Вот, что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете", — написал Хопкин в описании ролика.
"При всем уважении, господин Хопкинс, но это самая странная вещь, которую я видел за целый день", — написал один из поклонников.
"Это только я, или здесь все наложили в штаны после этого? Меня будут мучить кошмары с трясущимся от "переработки" Ганнибалом Лектером! Дорогой сэр Энтони, выйдите на улицу и "поиграйте" или хотя бы прогуляйтесь на солнце и выпейте кружечку пива где-нибудь, родной…", — отмечается в еще одном комментарии.
"Лучшие 32 секунды в моей жизни", — признался один из тех, кому понравилось видео.
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Комментарии4  Ещё 7 источников 
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